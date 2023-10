‘Thnks fr th Mmrs’, la notte milanese dei Fall Out Boy

Negli anni i Fall Out Boy hanno saputo costruirsi un pubblico molto affezionato: partiti come gruppo emo all’inizio degli anni Zero, negli anni si sono affermati sempre di più e, negli ultimi anni, hanno guadagnato ampio consenso anche tra la GenZ.

Venerdì 20 ottobre la band arriverà finalmente in Italia con l’unica tappa del loro tour mondiale. L’appuntamento è al Mediolanum Forum, dove la band si esibirà per presentare il suo ultimo album, So Much (For) Stardust, uscito il 24 marzo 2023. Ad aprire la serata ci saranno due ospiti speciali: la band statunitense PVRIS e il talentuoso rapper americano nothing, nowhere.

I Fall Out Boy dal 2000 a Oggi I Fall Out Boy, originari della periferia di Chicago, hanno conquistato il cuore del pubblico fin dal loro debutto nel 2003 con l’album Take This To Your Grave. Da allora, la band ha ottenuto numerosi successi, sfondando il muro del miliardo di streaming su Spotify. Il loro ultimo album, So Much (For) Stardust, è uscito il 24 marzo 2023, anticipato dai singoli Love From the Other Side e Heartbreak Feels So Good. Questo nuovo lavoro si conferma un’ulteriore pietra miliare nella carriera della band dopo il recente exploit con il riadattamento ‘contemporaneo’ di We Didn’t Start the Fire di Billy Joel.

