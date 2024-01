Theo Lengyel, ex Mr. Bungle, è stato arrestato con l’accusa di omicidio

Theo Lengyel, co-fondatore dei Mr. Bungle con Mike Patton, è stato arrestato in California. È accusato di avere ucciso la ex moglie. Secondo quanto riporta KRCR-TV, l’uomo è stato fermato dalla polizia di Capitola, California.

La donna, Alice “Alyx” Kamakaokalani, 61 anni, è stata vista per l’ultima volta il 3 dicembre. Nove giorni dopo sono iniziate le ricerche congiunte della polizia di Capitola e di quella di El Cerrito, ricerche che hanno portato al ritrovamento di resti della donna al Tilden Regional Park di Berkley.

I rapporti fra Lengyel e Kamakaokalani non sono al momento chiarissimi. Nel 2017, Lengyel era stato al centro in un caso di violenza domestica e la vittima aveva presentato la richiesta di un ordine restrittivo. In quello stesso anno la vittima e Lengyel avevano divorziato. Negli articolo della stampa californiana, come quello del San Francisco Chronicle, Kamakaokalani è presentata come la girlfriend di Lengyel.

Lengyel ha fondato i Mr. Bungle a Eureka, California, nel 1985, occupandosi di tastiere, sassofoni e clarinetto. Ha fatto parte del gruppo per una decina d’anni e ha preso parte alle registrazioni non solo di demo come The Raging Wrath of the Easter Bunny, ma anche dei due primi album, Mr. Bungle del 1991 e Disco Volante del 1995. Ironia della sorte, quest’ultimo conteneva una canzone (di Patton) titolata Violenza domestica, in italiano.

Nel 2005 Trevor Dunn, mebro chiave dei Mr. Bungle, aveva scritto che «abbiamo deciso all’unanimità di andare avanti» senza Lengyel «perché non stava crescendo come gli altri della band e stavamo esaurendo le cose da fargli fare. Si è incazzato e non l’ho più sentito».

I Mr. Bungle si sono riuniti nel 2020, senza Lengyel. Sono attesi il 17 giugno al Magnolia di Segrate (MI).