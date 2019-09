Thegiornalisti, Tommaso Paradiso annuncia il primo singolo mentre Marco Rissa fonda una nuova band

La vicenda dello scioglimento dei Thegiornalisti si arricchisce di un nuovo tassello. Infatti, mentre Tommaso Paradiso, dopo le prime anticipazioni su Instagram della scorsa settimana, ha rivelato sempre via social la data d’uscita del nuovo singolo solista, Marco Rissa, chitarrista e co-fondatore dei Thegiornalisti, ha annunciato il suo nuovo progetto, ovvero una band insieme a Leo Pari.

Partiamo da Paradiso. L’ormai ex frontman dei Thegiornalisti debutterà da solista con Non avere paura, brano presentato da Netflix con il trailer della serie Baby 2, di cui la canzone è colonna sonora. Non avere paura è disponibile già da oggi in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes, mentre uscirà su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 25 settembre e in radio da venerdì 27 settembre. Il brano, inoltre, conferma il binomio Paradiso – Dardust, già produttore dell’ultimo album firmato Thegiornalisti, Love.

Stando alle prime anticipazioni, Non avere paura racconta di una storia d’amore, mentre la musica rispecchia le sonorità pop marchio di fabbrica di Paradiso.

Sul fronte Marco Rissa, invece, la notizia arriva a sorpresa. Infatti, se durante la scorsa settimana si era parlato di un possibile subentro di Leo Pari nei Thegiornalisti come nuovo cantante, l’annuncio di oggi potrebbe rappresentare una smentita. Infatti Rissa e Pari hanno presentato il progetto Boys Boys Toys, una nuova band ispirata dal celebre brano di Sabrina Salerno che mescolerà il cantautorato alla musica elettronica. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, il progetto partirà da influenze italo disco, arricchite da elementi di future bass e EDM. I brani saranno scritti e prodotti insieme a Gianluigi Fazio e saranno cantati sempre da artisti e collaboratori diversi.