Thegiornalisti, annunciato live al Circo Massimo

Tommaso Paradiso l’aveva anticipato qualche ora fa, e ora è arrivata la conferma ufficiale: i Thegiornalisti suoneranno al Circo Massimo il prossimo 7 settembre. Guardate qui:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 del 15 marzo a questo indirizzo.

Il concerto si va ad aggiungere alle già annunciate date del “Love Tour 2019”:

Martedì 26 marzo 2019 || Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo – SOLD OUT

Giovedì 28 marzo 2019 || Eboli (SA) @ PalaSele – SOLD OUT

Sabato 30 marzo 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel – SOLD OUT

Domenica 31 marzo 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel

Martedì 2 aprile 2019 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Mercoledì 3 aprile 2019 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Sabato 6 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 7 aprile 2019 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Giovedì 11 aprile 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 12 aprile 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Lunedì 15 aprile 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVO SOLD OUT

Giovedì 18 aprile 2019 || Firenze @ Mandela Forum

Mercoledì 1 maggio 2019 || Verona @ Arena di Verona

Lunedì 13 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport – NUOVO SOLD OUT

Martedì 14 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum