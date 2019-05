The Weeknd, SZA e Travis Scott in un video ispirato a ‘Game of Thrones’

Mentre ci prepariamo a vedere il nuovo episodio dell’ultima stagione di Game of Thrones, the Weeknd, SZA e Travis Scott hanno pubblicato il video di Power Is Power, singolo collaborativo per l’album For the Throne ispirato alla serie. Nel video, the Weeknd indossa i panni di John Snow, SZA imita Daenerys e Travis Scott siede sul trono di spade. Sullo sfondo, alcune scene della serie.

Al disco hanno partecipato anche Mumford & Sons, the National, Rosalia, Karen Morris, Ellie Goulding, A$AP Rocky e altri. «Abbiamo contattato quegli artisti che sapevamo fossero fan della serie», ha detto Jeff Peters, Vice President of Licensing di HBO. «Volevo assicurarci che fossero in grado di interpretare lo show, e farlo nella maniera più diretta possibile».

Potete vedere il video di Power is Power in cima all’articolo.