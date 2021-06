The Weeknd scriverà e sarà protagonista di una nuova serie HBO 

The Weeknd svilupperà una nuova serie tv per HBO insieme a Sam Levinson, il creatore di Euphoria. Secondo quanto riporta Deadline, oltre a scrivere la sceneggiatura e curare la produzione esecutiva, il cantante sarà anche uno dei protagonisti.

La serie, che si intitola The Idol, racconta la storia di una cantante pop che inizia una relazione con «un enigmatico proprietario di club di Los Angeles, che in realtà è il leader di una setta segreta». Levinson e the Weeknd hanno creato lo show con Reza Fahim, storico partner del cantante. Joseph Epstein, invece, sarà co-autore e showrunner.

Non è la prima volta che the Weeknd collabora con cinema e tv. Nel 2019 ha partecipato a Uncut Gems, il film con Adam Sandler, e ha dato voce ad alcuni personaggi di American Dad e Robot Chicken, due tra le sue serie animate preferite. Intervistato da Rolling Stone un anno fa, the Weeknd aveva parlato dell’idea di scrivere per il cinema, aggiungendo che stava già scrivendo una sceneggiatura.

«È la prima volta che apro a un progetto diverso, negli ultimi dieci anni ho lavorato solo a the Weeknd», ha detto. «È una cosa che mi consuma, così ho imparato a fare un passo di lato, a fare in modo che mi manchi». «Io voglio solo fare il regista», ha aggiunto. «Voglio fare grande cinema».

After Hours, l’ultimo album di the Weeknd, è uscito lo scorso marzo. Di recente ha suonato uno dei singoli, Save Your Tears, in diversi award show, tra cui gli iHeartRadio Music Awards, dove ha duettato con Ariana Grande. Di recente ha partecipato anche a Planet Her, il terzo album in studio di Doja Cat.