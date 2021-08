The Weeknd: il nuovo singolo esce il 6 agosto

Si chiama Take my breath ed è il nuovo singolo di The Weeknd in uscita il 6 agosto. L’artista lo ha annunciato con un video sul suo profilo Instagram e Twitter. Il pezzo è stato realizzato per l’emittente NBC e per un video promozionale per la squadra femminile di atletica a Tokyo 2020.

Nel video, in cui si ascolta un anticipo del brano, ci sono immagini e voci delle atlete olimpioniche statunitensi Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu e Gabrielle Thomas.