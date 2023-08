The Weeknd ha detto che ha chiuso con i feat, a meno che i Daft Punk non tornino insieme

Durante una recente tappa di The After Hours til Dawn Tour, The Weeknd ha dichiarato di aver praticamente chiuso con i guest feature. Mentre presentava il pezzo in uscita Another One of Me, il cantante ha dichiarato alla folla del suo show a Varsavia: “E voglio solo dire che, questo sarà l’ultimo feature che farò nella mia carriera, quindi ve lo facciosentire stasera”. Più tardi, sui social ha scritto, “l’ultimo feature… a meno che i Daft Punk non tornino insieme”. The Weeknd però non ha ancora annunciato quando pubblicherà Another One of Me o con chi ha realizzato la canzone (pare però che sia French Montana).

The Weeknd ha lavorato con i Daft Punk per la title track di Starboy e per I Feel It Coming. Si è anche esibito con il duo francese ai Grammy Awards nel 2017. Anni dopo, parlando di quell’esperienza, The Weeknd ha spiegato: “Quei ragazzi sono uno dei motivi per cui faccio musica”. I Daft Punk hanno annunciato la loro rottura nel febbraio 2021.

The Weeknd è stato un guest artist molto prolifico per tutta la sua carriera, facendosi un nome da subito con il feat. nel pezzoe di Drake Crew Love. Ha anche pubblicato collaborazioni di successo con Future (Low Life), Lana Del Rey (Lust for Life), FKA twigs (Tears in the Club) e altri. Di recente è apparso in due canzoni di Utopia con Travis Scott (K-Pop e Circus Maximus) e ha lavorato con Mike Dean per 4:23.

Negli ultimi anni Abel Tesfaye ha fatto un paio di dichiarazioni forti. Prima si è impegnato a boicottare i Grammy Award, e finora è rimasto fedele alla sua promessa (pur avendo vinto un altro Grammy), e ha anche detto in un’intervista che vuole ritirare il suo nome d’arte, ma non ci sono ancora piani per il futuro.