The Weeknd, ascolta il nuovo singolo ‘Scared to Live’ con Oneohtrix Point Never

The Weeknd ha presentato la sua nuova canzone Scared to Live, scritta insieme a Oneohtrix Point Never, durante l’ultima puntata di Saturday Night Live. Il musicista – sul palco con l’abito rosso e il volto insanguinato come nel video di After Hours – ha prima suonato il singolo Blinding Lights, poi ha presentato al pubblico la collaborazione con Daniel Lopatin.



La canzone ricorda le atmosfere che il compositore ha portato nella colonna sonora di Uncut Gems – in cui the Weeknd fa un piccolo ruolo –, con i sintetizzatori al centro dell’arrangiamento. Scared to Live farà parte di After Hours, il nuovo album del musicista in arrivo il 20 marzo. Potete ascoltarla nel video in cima all’articolo.