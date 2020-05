The Weekend canta la verginità nel nuovo episodio di ‘American Dad’

Nell’ultimo episodio di American Dad c’è un ospite speciale: The Weeknd. Un episodio scritto dallo stesso artista insieme agli autori della serie. «Sono un super fan dello show», ha dichiarato a Variety. «Ho sempre voluto interpretare qualcuno che fosse l’opposto di quello che le persone pensano di me, per prendermi un po’ in giro».

Nell’episodio, il 17esimo dell’ultima stagione, Stan rapisce the Weeknd nel tentativo di dare una lezione a Roger. E c’è anche una canzone scritta apposta per l’occasione in cui confessa un segreto: I’m a Virgin. Buona visione