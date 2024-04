‘The Tortured Poets Department’, in una settimana vendute 1.914.000 copie fisiche

C’è da dire che dubbi se ne avevano pochi. Nei primi mesi del 2024 Taylor Swift aveva continuato a infrangere record su record nell’industria musicale, battendo Michael Jackson per gli incassi del film-concerto Taylor Swift: The Eras Tour (il trono era precedentemente di This Is It di Jacko) e diventando miliardaria. Ci voleva però The Tortured Poets Department, il suo ultimo (doppio) album, pubblicato il 19 aprile, per confermare la consacrazione. Lo dicono i numeri: come Taylor, nessuno (o quasi).

Nella prima settimana dall’uscita, il disco è entrato al primo posto nella Billboard 200 (ma questo ce lo aspettavamo, no?), diventando il quattordicesimo chart-topper dell’artista. Numero che la affianca a Jay Z in testa alla classifica di artisti in solo con più album alla numero 1 – complessivamente solo i Beatles battono il record, con 19 album.

Ma questo è solo l’inizio. I dati di Billboard mostrano infatti che l’album avrebbe guadagnato 2.610.000 unità equivalenti nella prima settimana di lancio (con termine al 25 aprile), il che significa che, se ci trovassimo qualche decennio indietro nel tempo, tale sarebbe stata la cifra di copie vendite da The Tortured Poets Department – oggi invece, nell’era (o forse Eras) dello streaming, le copie fisiche vendute sono state “solo” 1.914.000. La cifra totale consiste di download digitali, CD, LP in vinile (859.000) e audiocassette. Gli streaming ufficiali on-demand ammontano a 891.340.000.

My mind is blown. I’m completely floored by the love you’ve shown this album.

2.6 million ARE YOU ACTUALLY SERIOUS?? Thank you for listening, streaming, and welcoming Tortured Poets into your life. Feeling completely overwhelmed.

I was already so fired up to get back to the tour… pic.twitter.com/L7lS7WTa2Y — Taylor Swift (@taylorswift13) April 28, 2024

Secondo Billboard, The Tortured Poets Department è così diventato l’album più ascoltato di sempre in streaming in una settimana (segue Drake con Scorpio e Certified Lover Boy). Le oltre due milioni di unità equivalenti lo rendono inoltre il secondo album con maggior successo di vendita in una settimana. Il primo è 25 di Adele, con 3.482.000 di unità equivalenti: risultato che, secondo molti, risulta un unicum storico, irreplicabile con le modificate abitudini di consumo musicale. Last but not least, The Tortured Poets Department è diventato il terzo album più venduto dell’era moderna (cioè dal 1991, anno in cui Luminate, sistema a cui si appoggia Billboard, cominciò le misurazioni) in una settimana, tenendo conto delle sole copie fisiche. Davanti a Swift solo gli *NSYNC di No Strings Attached (2.416.000, anno 2000) e ancora Adele con 25 (3.378.000, anno 2015).

Dulcis in fundo, The Tortured Poets Department si porta a casa anche il record per il maggior numero di copie in vinile vendute in una settimana nell’era moderna. Ma qui non c’è stata gara: le prime quattro posizioni in classifica sono occupate da Swift stessa.