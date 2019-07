The Strokes, nuova musica in arrivo

A pochi mesi di distanza dal debutto live del nuovo brano The Adults Are Talking, e sei anni dopo l’uscita dell’ultimo album di inediti, sembra proprio che gli Strokes siano pronti a tornare sulla scena. La notizia è arrivata da Marsha Vlasic, presidente della società che si occupa del booking della band, che ha detto: «Gli Strokes stanno per tornare con nuova musica. Il 2 giugno, a New York, il meteo ha distrutto lo show al Governors Ball… eravamo disperati, ma adesso sono felice che la band tornerà sulla scena live».

L’ultima uscita ufficiale del gruppo – l’EP Future Present Past – risale al 2016. Da allora, i vari membri degli Strokes hanno lavorato ai rispettivi progetti paralleli.