The Strokes, il nuovo album esce ad aprile

Il momento tatto atteso dai fan di tutto il mondo sembra stia per arrivare: gli Strokes che hanno rivelato la data d’uscita del nuovo album.

Infatti, se lo scorso venerdì la band di Casablancas aveva pubblicato sui social una misteriosa immagine, con la scritta The New Abnormal sopra a un’opera dell’artista simbolo della New York anni ’80 Jean-Michel Basquiat, ieri sera la band ha anticipato le nuove canzoni e rivelato la data di pubblicazione.

.@thestrokes just announced their new album is coming out April 10th at a Bernie Sanders rally the night before the New Hampshire primary pic.twitter.com/kw8DXPnE3v — People for Bernie (@People4Bernie) February 11, 2020

Durante il concerto realizzato a supporto della campagna di Bernie Sanders, Julian e soci hanno suonato dal vivo un nuovo brano, intitolato Bad Decisions, per poi presentare un video per un’altra canzone dell’album, At The Door. Durante lo show, Casablancas ha poi dichiarato che il nuovo album uscirà il 10 aprile, senza tuttavia confermare il titolo The New Abnormal.

Qui sotto è possibile vedere l’intero comizio di Bernie Sanders. Il concerto degli Strokes inizia a 2 ore e venti circa.