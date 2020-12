The Strokes, guarda il video di ‘The Adults Are Talking’

Gli Strokes giocano una partita di baseball impossibile contro una squadra di robot nel nuovo video di The Adults Are Talking, uscito a poche settimane dallo storico ritorno sul palco di Saturday Night Live.

La clip segna il ritorno della collaborazione tra la band e Roman Coppola, che ha girato i video di molti classici del primo disco del gruppo, Is This It, tra cui Last Nite, The Modern Age e Someday. In quello di The Adults Are Talking, la partita tra gli Strokes e la squadra di robot si conclude in maniera drammatica, con la corsa disperata di Julian Casablancas per segnare l’ultimo punto. C’è anche un piccolo cameo di Beck, che interpreta il ruolo dell’allenatore.

The Adults Are Talking fa parte dell’ultimo album degli Strokes, The New Abnormal, uscito lo scorso aprile. Potete leggere qui la nostra recensione.