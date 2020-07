The Strokes, guarda il nuovo video ‘Ode to the Mets’

Gli Strokes hanno deciso di festeggiare l’inizio della nuova stagione dei New York Mets con un nuovo video di un brano di The New Abnormal, Ode to the Mets.

Girato dallo storico collaboratore del gruppo Warren Fu, il video – che secondo quanto ha detto la band è ispirato alla sigla della serie tv Cin Cin – mostra la città di New York attraverso lo sguardo di otto diversi animatori. Ode to the Mets, in realtà, non parla proprio dei Mets, e il video li cita solo in una breve scena: durante una sequenza subacquea è possibile vedere un poster con la scritta “Ya Gotta Believe” – lo storico slogan della squadra – e un cartello che recita “Class of ’69”, un riferimento alla vittoria delle World Series del 1969.

Infine, nel video è nascosta anche una vecchia foto della band, recuperata dall’archivio del chitarrista Nick Valensi. «Vederla nel contesto del passato dà una sensazione nostalgica, agrodolce», ha detto Fu. The New Abnormal, l’ultimo disco degli Strokes, è uscito lo scorso aprile. Ne abbiamo parlato qui.