The Strokes, guarda il nuovo video ‘Bad Decisions’

Gli Strokes hanno pubblicato pochi istanti fa il video realizzato per il singolo Bad Decisions, ultimo estratto dal nuovo album The New Abnormal, in uscita prevista per il prossimo 10 aprile.

Il brano segue l’uscita di At The Door, primo estratto dall’LP e presentato in anteprima durante il concerto della band di Julian Casablancas per Bernie Sanders, palco che aveva ospitato anche il debutto live di Bad Decisions. Come il precedente singolo, anche l’ultimo uscito richiama sonorità 80’s, qui orientate più verso il rock che sul synth-pop come era invece per At The Door, più vicino al lavoro solista di Casablancas, Phrazes for the Young , uscito nel 2009.

Poche ore fa gli Stokes avevano anticipato l’uscita del brano pubblicando sui social una breve clip in cui era già possibile intuirne lo stile sonoro. Il prossimo 5 giugno gli Strokes suoneranno a Barcellona per la ventesima edizione del Primavera Sound.