The Strokes, ascolta il nuovo singolo ‘At The Door’

Dopo la presentazione di ieri sera durante il concerto per la campagna elettorale di Bernie Sanders, pochi minuti fa gli Strokes hanno pubblicato il video realizzato per il nuovo singolo At The Door, primo estratto dal sesto album della band newyorkese, The New Abnormal, in uscita il prossimo 10 aprile.

L’album sarà il primo lavoro in studio di Casablancas e soci dopo l’LP Comedown Machine, uscito nel 2013. Le sonorità del singolo, tuttavia, deluderanno i fan del sound classico degli Strokes: le chitarre di Last Nite sono decisamente lontane, in primo piano i synth 80’s già sfoggiati dal cantante nel suo album solista. Sonorità che si rispecchiano nel video, in cui gli Strokes pescano a piene mani nelle atmosfere 80’s, realizzando una clip che richiama il cartone animato Masters of The Universe.

Qui sotto potete trovare la tracklist e la copertina di The New Abnormal, realizzata utilizzando un dettaglio del dipinto Bird of Money di Jean-Michel Basquiat.

1. The Adults Are Talking

2. Selfless

3. Brooklyn Bridge To Chorus

4. Bad Decisions

5. Eternal Summer

6. At The Door

7. Why Are Sundays So Depressing

8. Not The Same Anymore

9. Ode To The Mets