The Stooges, un boxset per i 50 anni di ‘Fun House’

Gli Stooges festeggeranno il 50° anniversario di Fun House con un gigantesco box set, in uscita il 17 luglio per Rhino. Le sette canzoni di Fun House, pubblicato a luglio 1970 e prodotto da Don Gallucci, verranno rimasterizzate su due LP a 45 giri. In più, le session complete – che Rhino ha già raccolto in un cofanetto di 7 cd pubblicato nel 1997 – verranno pubblicate per la prima volta in vinile.

In totale, il boxset conterrà 15 dischi e due singoli di Down on the Street / I Feel Alright, presentati con due mix differenti. Nel cofanetto è inclusa anche la registrazione di un concerto a New York City del 1970.

Oltre alla musica, è compreso anche un tappetino per il giradischi, dei poster, alcune stampe e un libro di 28 pagine con fotografie rare, le note a margine e un saggio di Henry Rollins. Il libro contiene anche le testimonianze di Flea, Joan Jett, Thurston Moore, Tom Morello, Steven Van Zandt, Duff McKagan e altri. Il cofanetto verrà stampato in solo 1970 copie numerate, ed è già disponibile per il pre-order.

I festeggiamenti per l’anniversario dell’album non finiscono qui: Third Man Records, l’etichetta di Jack White, ospiterà una mostra con oggetti, immagini e registrazioni provenienti dalla collezione privata della band. La mostra sarà aperta al pubblico dal 17 luglio al 7 agosto.