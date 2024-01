The Smile: il nuovo singolo, il concerto in Italia, l’evento al cinema by Paul Thomas Anderson

Gli Smile, trio formato da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner, stanno preparando un ritorno in grande stile. Dopo aver annunciato la pubblicazione il 26 gennaio del secondo album Wall of Eyes, hanno pubblicato oggi un nuovo singolo intitolato Friend of a Friend.

Eccolo, accompagnato dall’artwork di Stanley Donwood e dalle animazioni di Sabrina Nichols:

Non solo. Sono stati annunciati un concerto della band domenica 23 giugno al Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica) e un evento al cinema. Si tratta di Wall of Eyes, On Film, si terrà in Italia il 20 gennaio al Cinema Godard della Fondazione Prada di Milano (biglietti disponibili dalle ore 11 di giovedì 11 gennaio sul sito della fondazione).

L’evento, che si terrà quel giorno in 12 cinema indipendenti nel mondo, prevede la presentazione in anteprima del video di Friend of a Friend, la proiezione di Wall of Eyes, entrambi diretti da Paul Thomas Anderson e girati in pellicola 35mm, l’ascolto dell’album in audio surround, filmati inediti delle session, le precedenti collaborazioni del regista con Thom Yorke e i Radiohead, tra cui il corto ANIMA, Daydreaming, Present Tense, The Numbers.