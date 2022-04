The Smile: ecco titolo e data d’uscita del disco di Thom Yorke e Jonny Greenwood

A pochi mesi dall’uscita del primo singolo You Will Never Work in Television Again, gli Smile – ovvero la nuova band di Thom Yorke e Jonny Greenwood con il batterista Tom Skinner e il solito Nigel Godrich alla produzione – hanno annunciato titolo e data d’uscita del loro album di debutto.

Il disco si intitola A Light for Attracting Attention e arriverà il 13 maggio. Oggi è uscito anche un nuovo singolo, Free in the Knowledge (Thom Yorke l’aveva già suonato a Live Letters alla Royal Albert Hall), con un video diretto da Leo Leigh. Potete vederlo qui sotto.

A Light for Attracting Attention conterrà tredici canzoni, è prodotto e mixato da Nigel Godrich e masterizzato da Bob Ludwig. Oltre alla band, hanno partecipato gli archi della London Contemporary Orchestra e una sezione di ottoni jazz (che comprende anche Byron Wallen, Theon e Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde).

La prossima estate la band partirà in tour e suonerà diverse date in Italia. Si parte il 14 luglio a Milano, poi il 14 a Ferrara, il 17 a Macerata, il 18 a Roma, il 19 a Taormina. Qui sotto trovate tracklist e copertina ufficiale del disco.

A Light For Attracting Attention

1. The Same

2. The Opposite 3. You Will Never Work in Television Again

4. Pana-vision

5. The Smoke

6. Speech Bubbles

7. Thin Thing

8. Open The Floodgates

9. Free In The Knowledge

10. A Hairdryer

11. Waving A White Flag

12. We Don’t Know What Tomorrow Brings

13. Skrting On The Surface