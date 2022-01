The Smile: ascolta il primo singolo di Thom Yorke e Jonny Greenwood

Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno pubblicato il primo singolo ufficiale della loro nuova band, The Smile. Il brano si chiama You Will Never Work in Television Again e potete ascoltarlo qui.

«The Smile è nato dalla semplice voglia di lavorare a nuova musica con Thom durante il lockdown», aveva rivelato Greenwood qualche mese fa. «Volevamo solo finire alcune canzoni insieme». Insieme a loro il batterista Tom Skinner e, alla produzione, Nigel Godrich. La band ha fatto inoltre sapere che un album è in lavorazione. Intanto, potete seguire i live previsti per il 29 e 30 gennaio: tre concerti che saranno trasmessi anche in streaming da Londra. Tutte le info qui.