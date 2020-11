The Smashing Pumpkins, guarda il video di ‘Wyttch’

Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato il video di Wyttch, uno dei brani del loro prossimo (doppio) album Cyr. Dopo lo spaghetti western gotico di Ramona, la nuova clip – diretta da Charlotte Kemp Muhl – ricorda una festa di Halloween in costume, con Billy Corgan nel ruolo di Nosferatu.

Il video di Wyttch continua la lunga serie di uscite dedicate al prossimo album del gruppo, in arrivo il 27 novembre. La band ha già pubblicato Anno Satana, Birch Grove, Confessions of a Dopamine Addict e Wrath, oltre alla title track e The Colour of Love. Insieme all’album uscirà anche una serie animata in cinque parti, intitolata In Ashes.

Gli Smashing Pumpkins hanno anche rivelato il loro prossimo progetto: un seguito del classico del 1995 Mellon Collie and the Infinite Sadness. Billy Corgan ha detto che si aspetta di farlo uscire nel 2021.