‘The Right to Live in Peace’: Roger Waters ha fatto una cover di Victor Jara

Come ha scritto su Twitter, Rogers Waters ha fatto una cover di un pezzo di Victor Jara, cantautore cileno assassinato dalla dittatura di Pinochet dopo il colpo di stato del 1973. Il pezzo si chiama The Right to Live in Peace ed è dedicato, scrive Waters, “ai popoli di Santiago, Quito, Jaffa, Rio, La Paz, New York, Baghdad, Budapest” e ovunque questo diritto di vivere in pace sia calpestato. Il rimando alle grandi proteste popolari esplose in alcune di queste città solo pochi mesi fa, prima che il coronavirus bloccasse il mondo, è evidente.

I've re-recorded Victor Jara's great song "The Right to Live in Peace". This is for the people of Santiago & Quito & Jaffa & Rio & La Paz & New York & Baghdad & Budapest and everywhere else the man means us harm.

Love R. Watch full video and read lyrics: https://t.co/S6Uroyl9QM pic.twitter.com/HUQzkHKCIq — Roger Waters (@rogerwaters) April 1, 2020