The Prodigy, il nuovo singolo ‘Need Some1’ e l’annuncio dell’album ‘No Tourist’

I Prodigy hanno annunciato l’arrivo di un nuovo album intitolato No Tourist, anticipato dall’uscita del singolo Need Some1.

Il lavoro in arrivo sarebbe il settimo album in studio per il trio dell’Essex, un nuovo tassello per una discografia che comprende dischi diventati iconici come Music For The Jilted Generation del 1994 e The Fat Of The Land del 1997.

Il nuovo disco No Tourist uscirà il prossimo 2 novembre per BMG e Take Me To The Hospital, l’etichetta fondata dalla band che prende il nome da un loro brano. Il lavoro è il primo dopo tre anni di inattività discografica, con l’ultimo album in studio The Day Is My Enemy uscito nel 2015.

«No Tourist per noi parla di evasione e della necessità di deragliare, di non essere un turista: c’è sempre più pericolo ed eccitazione se ti allontani dal percorso stabilito», ha detto la band commentando il nuovo album, anticipato dal primo estratto Need Some1. Un singolo potente in cui dominano gli arrangiamenti e i suoni di synth diventati marchio di fabbrica dello stile Prodigy.

I Prodigy suoneranno sul palco dell’Home Festival il prossimo 31 agosto.