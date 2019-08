The National, il film del concerto a New York uscirà a fine mese

I National hanno annunciato l’uscita di un film e di un EP di accompagnamento, entrambi in arrivo tra pochissimi giorni, il prossimo 23 agosto. Intitolati I Am Easy to Find, Live From New York’s Beacon Theatre, film ed EP racconteranno il concerto del 22 aprile al Beacon Theatre di New York, una delle cinque date in cui i National hanno suonato ai fan il nuovo album (all’epoca inedito) I Am Easy to Find.

«Siamo molto affezionati al progetto, sia all’album che a quei concerti», ha detto il frontman Matt Berninger. «È stato come avventurarsi nel nuovo album». Oltre all’annuncio della (vicinissima) data d’uscita, la band ha pubblicato un trailer del film, che potete vedere poco sopra.