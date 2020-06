The Killers, ascolta il nuovo brano ‘My Own Soul’s Warning’

I The Killers sono tornati con un nuovo singolo tratto dal loro prossimo album, Imploding the Mirage. La canzone si chiama My Own Soul’s Warning, con featuring e co-produzione di Jonathan Rado del duo indie rock Foxygen. Il nuovo pezzo segue Caution e Fire in Bone.

La band originariamente aveva annunciato che Imploding the Mirage, sesto disco in studio, sarebbe uscito il 29 maggio, ma è stato posticipato a causa di “ritardi nella finalizzazione” per la pandemia. Nell’album ci sono ospiti come Lindsey Buckingham, k.d. Lang, Weyes Blood, Blake Mills e Adam Granduciel dei War on Drugs. L’ultimo LP dei The Killers era Wonderful Wonderful del 2017.

La band aveva anticipato la nuova canzone il 13 giugno, pubblicando su Instagram un video in bianco e nero girato in studio e diretto da Wes Johnson. L’8 giugno, il gruppo ha eseguito una nuova versione di Land Of The Free, cambiando il testo per fare riferimento all’uccisione di George Floyd: “How many killings must one man watch in his home?”, ha cantato Brandon Flowers nella nuova versione del singolo del 2019, prima di parlare della morte di Floyd: “Eight measured minutes and 46 seconds, another boy in the bag / Another stain on the flag”.