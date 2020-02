The Killers: annunciata unica data italiana

A distanza di due anni dalla data agli I-Days, i The Killers tornano in Italia con un’unica data il 12 luglio all’Ippodromo SNAI di San Siro. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare i brani del nuovo album, Imploding The Mirage, la cui uscita è prevista in primavera. Quella di Milano sarà infatti una delle date del tour europeo di Brandon Flowers e soci, che inizierà in Scozia il prossimo 28 maggio.

I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 13 febbraio 2020. Per tutti gli altri biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 14 febbraio 2020. Ci vediamo lì.