‘The Eras Tour’ di Taylor Swift è il film-concerto di maggior successo di tutti i tempi

Nessun film-concerto nella storia ha incassato tanto nel primo weekend al cinema. Con 123,5 milioni di dollari a livello globale, di cui 92,8 solo negli Stati Uniti, Taylor Swift: The Eras Tour ha battuto ogni record nella categoria delle pellicole musicali. Sono cifre importanti in assoluto: negli States, Joker incassò nell’ottobre 2019, quindi in un periodo dell’anno paragonabile, 96 milioni di dollari.

Il secondo film-concerto che negli Stati Uniti ha realizzato il maggiore incasso nel primo weekend è Justin Bieber: Never Day Never (2011) con 29,5 milioni di dollari. In totale, il film aveva fatto registrare incassi per 73 milioni di dollari, cifra superata da The Eras Tour in un solo weekend. Nella classifica degli incassi totali dei film musicali negli Stati Uniti seguono This Is It di Michael Jackson (2009) con 72,1 milioni e Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008) con 65,2 milioni, una metà o quasi dei quali realizzati nel primo weekend.

Il risultato del film di Swift è anche il frutto dei prezzi dei biglietti molto alti – in America il prezzo intero era pari a 19,89 dollari (1989 è la data di nascita della cantante) – prezzi che non sono stati evidentemente d’ostacolo all’acquisto.

Come ha fatto notare Variety, negli Stati Uniti i produttori del film di Swift non si sono affidati a distributori, ma hanno stretto una partnership direttamente con la catena AMC Theatres, una tattica che a dicembre replicherà Beyoncé per il film sul tour di Renaissance. Anche in quel caso i cinema si trasformeranno in sale da concerto?