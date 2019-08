The Darkness, un nuovo singolo e due concerti in Italia

Si chiama Easter is cancelled, ma il nuovo album dei Darkness uscirà il 4 ottobre 2019, cioè ben lontano da Pasqua. Il quartetto glam rock ha annunciato il disco, che vorrà essere un concept album, e nel farlo ha anche lanciato delle news importanti.

La prima si chiama Rock and roll deserves to die ed è il singolo di lancio del disco. E a ben vedere, per il primo pezzo tratto dal disco i fratelli Hawkins hanno puntato sullo shock: un pezzo a metà fra il prog e il glam, ora Kate Bush e ora Queen, con un video in cui Justin, il cantante, tira fuori il culo, perde tutti i capelli (per finta) e insomma sconvolge un po’ la platea mentre nel testo pontifica sulla morte del rock.

La seconda notizia riguarda il tour, e le due date che vedranno i Darkness impegnati anche nel nostro Bel Paese. In Italia infatti la band farà tappa a febbraio 2020, nello specifico il 6 febbraio all’Alcatraz di Milano e il 7 febbraio al Vox Club di Nonantola, Modena.