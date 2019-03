The Cure, Robert Smith conferma: «È pronto il nuovo album»

La notizia arriva direttamente da Robert Smith, con il leader dei Cure che, durante un’intervista alla radio sudafricana Cape Talk, ha confermato la fine dei lavori per il nuovo album della band, il primo dal 2008 dopo 4:13 Dream.

«Siamo contenti, abbiamo finito di registrare un nuovo album, il primo da dieci anni», ha detto Smith, aggiungendo, «facciamo ancora musica per le giuste ragioni». Conferma che arriva, quindi, dopo che lo scorso dicembre la band aveva comunicato di aver quasi terminato il nuovo album, ispirato dall’introduzione alla Rock And Roll Hall Fame in programma il 29 marzo.

I Cure arriveranno in Italia il prossimo 16 giugno, con un concerto fissato al Firenze Rocks! dove condivideranno il palco con Sum 41 e Editors.