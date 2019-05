The Cure, il live a Hyde Park arriva al cinema

The Cure: Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park London, il live celebrativo per i 40 anni dei Cure, arriva nei cinema di tutto il mondo. Il concerto-film, registrato in Dolby 5.1 e diretto dallo storico collaboratore della band Tim Pope, è stato curato in prima persona da Robert Smith. Insieme ai Cure, sul palco di Hyde Park sono saliti Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive e The Twilight Sad.

«È stato davvero il modo perfetto per festeggiare i 40 anni della band», aveva detto Robert Smith del concerto. «È stata una giornata fantastica e non la dimenticheremo mai». Il film sarà in sala l’11 luglio. Nell’attesa, qui sopra potete vedere un video bootleg del concerto.