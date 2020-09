The Comet Is Coming, Stefano Bollani, James Senese: è tornato JAZZMI

Nonostante le incertezze e le difficoltà nell’organizzare un evento durante la pandemia, Milano si trasformerà di nuovo nella città del jazz. Dal 22 ottobre al primo novembre, infatti, la quinta edizione di JAZZMI porterà la musica dal vivo nei teatri, nei locali e anche nelle strade, con un programma ricco di artisti italiani e internazionali.

«Coraggio, solidarietà, tenacia e unione sono tutte qualità che appartengono alla musica jazz», dicono gli organizzatori Luciano Linzi e Titti Santini. «JAZZMI torna anche in un anno molto difficile come quello che stiamo vivendo, con un’edizione che quasi non sembra ridotta nelle sue dimensioni: oltre cento eventi e un comparto di artisti e operatori che non si è mai arreso e che torna ad aprirsi verso il mondo».

Tra i primi nomi annunciati ci sono Danilo Rea, che porterà in scena un omaggio a Mina, i Comet Is Coming, James Senese (con i Napoli Centrale), i C’mon Tigre, Paolo Fresu, Cristina Donà e Stefano Bollani con uno spettacolo dedicato a Jesus Christ Superstar. Ci sarà anche spazio per le nuove generazioni grazie a “Jam The Future. Music for a new planet”, il progetto in collaborazione con il Volvo Studio dedicato alle nuove promesse del jazz, che andrà in scena il 17 e il 24 settembre. Il programma completo del festival verrà presentato il 29 settembre. Ecco gli eventi già confermati:

Giovedì 22 Ottobre, 18.30 e 21.30 | Triennale Milano teatro

DANILO REA “TRE PER UNA”, OMAGGIO A MINA

Con la partecipazione di MASSIMILIANO PANI

Giovedì 22 Ottobre, 21.00 e 23.00 | Blue Note Milano

SERENA BRANCALE & SPECIAL GUEST

Venerdì 23 Ottobre, 21.00 | Teatro Dal Verme

THE COMET IS COMING

Venerdì 23 Ottobre, 20.00 | Triennale Milano Teatro

FRANCO D’ANDREA – NEW THINGS

Sabato 24 Ottobre, 20.00 | Triennale Milano Teatro

C’MON TIGRE + TOCCAFONDO

Sabato 24 Ottobre, 21.00 | Teatro Dal Verme

JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE

Sabato 24 Ottobre, 23.00 | Triennale Milano Teatro

TOMMASO CAPPELLATO

Domenica 25 Ottobre, 12.00 | Triennale Milano Teatro

GIOVANNI FALZONE / GLAUCO VENIER

Domenica 25 Ottobre, 21.00 e 23.00 | Blue Note Milano

BALKAN ROOTS WITH ORRIN EVANS

Martedì 27 Ottobre, 20.00 | Triennale Milano Teatro

MICHAEL LEAGUE & BILL LAURANCE

Martedì 27 Ottobre, 21.00 e 23.00 | Blue Note Milano

MINO CINELU & NILS PETTER MOLVAER “SULA MADIANA”

Mercoledì 28 Ottobre, 20.00 | Triennale Milano Teatro

MUSICA NUDA (PETRA MAGONI e FERRUCCIO SPINETTI)

Mercoledì 28 Ottobre, 21.00 e 23.00 | Blue Note Milano

CAMILLE BERTAULT

Giovedì 29 Ottobre 20.00 | Triennale Milano Teatro

PEIRANI & PARISIEN

Giovedì 29 Ottobre 21.00 e 23.00 | Blue Note Milano

GEGÈ TELESFORO

Giovedì 29 Ottobre 21.00 | Conservatorio di Milano

PAOLO FRESU – AROUND TUK

Sabato 31 Ottobre 20.00 Triennale Milano Teatro

CRISTINA DONÀ & THE FISHWRECK – SEA SONGS

Sabato 31 Ottobre, 23.00 | Triennale Milano Teatro

SARATHY KORWAR

Domenica, 1 Novembre 19.00 | Triennale Milano Teatro

YARON HERMAN TRIO

Domenica 1 Novembre ore 18:00 e 21:30 | Conservatorio di Milano

STEFANO BOLLANI – PIANO VARIATIONS ON JESUS CHRIST SUPERSTAR