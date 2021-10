The Beatles, guarda il primo trailer del documentario ‘Get Back’

Disney+ ha pubblicato il primo trailer di The Beatles: Get Back, il documentario diretto da Peter Jackson che arriverà sulla piattaforma in tre parti in uscita il 25, 26 e 27 novembre.

Get Back racconta, attraverso filmati inediti e restaurati, quello che è successo ai Beatles nel gennaio del 1969, quando sono andati in studio per scrivere e registrare 14 brani da suonare nel primo concerto live dopo due anni di assenza dai palchi.

Nel trailer vediamo il gruppo alle prese con le registrazioni, qualche attimo di tensione e anche con l’improvviso addio di George Harrison nel bel mezzo delle session. Guardando il video, però, è impossibile non notare i momenti di grande intesa e amicizia tra i musicisti.

The Beatles: Get Back include le immagini girate dal regista Michael Lindasy-Hogg in 21 giorni, oltre a diverse tracce audio inedite. Nel documentario ci sarà anche l’ultimo concerto del gruppo e alcune canzoni dagli album Abbey Road e Let It Be. Il progetto di Peter Jackson è al centro di una digital cover story di Rolling Stone, che potete leggere a questo link.