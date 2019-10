The Beatles, annunciato un cofanetto con i 45 giri dei singoli del gruppo

23 tra i più importanti singoli dei Beatles, tutti “fedelmente riprodotti” nell’originale 45 giri in vinile, torneranno in commercio grazie al cofanetto in edizione limitata The Singles Collection.

La raccolta conterrà 46 canzoni, da Love Me Do/P.S. I Love You del 1962, ristampato con la copertina americana originale, fino a Let It Be/You Know My Name (Look Up the Number) del 1970. I brani estratti da The Beatles Antology, come Free as a Bird/Real Love, debutteranno in vinile con questo cofanetto.

In uscita il 22 novembre, The Singles Collection raccoglierà anche le copertine originali pubblicate in 23 diverse nazioni del mondo: She Loves You avrà l’artwork stampato per il mercato greco, Paperback Writer quello per la Turchia, Eleanor Rigby quello argentino e così via.

Nel cofanetto ci sarà anche un booklet di 40 pagine con foto, aneddoti e alcuni saggi scritti dallo storico della band Kevin Howlett. Qui sotto la tracklist completa:

The Singles Collection

1962 [artwork: Stati Uniti]

A: Love Me Do

B: P.S. I Love You

1963 [artwork: Italia]

A: Please Please Me

B: Ask Me Why

1963 [artwork: Norvegia]

A: From Me To You

B: Thank You Girl

1963 [artwork: Grecia]

A: She Loves You

B: I’ll Get You

1963 [artwork: Cile]

A: I Want To Hold Your Hand

B: This Boy

1964 [artwork: Austria]

A: Can’t Buy Me Love

B: You Can’t Do That

1964 [artwork: Olanda]

A: A Hard Day’s Night

B: Things We Said Today

1964 [artwork: Svezia]

A: I Feel Fine

B: She’s A Woman

1965 [artwork: Spagna]

A: Ticket To Ride

B: Yes It Is

1965 [artwork: Belgio]

A: Help!

B: I’m Down

1965 [artwork: Francia]

A: We Can Work It Out

A: Day Tripper

1966 [artwork: Turchia]

A: Paperback Writer

B: Rain

1966 [artwork: Argentina]

A: Eleanor Rigby

A: Yellow Submarine

1967 [artwork: Australia]

A: Strawberry Fields Forever

A: Penny Lane

1967 [artwork: Germania Ovest]

A: All You Need Is Love

B: Baby, You’re A Rich Man

1967 [artwork: Messico]

A: Hello, Goodbye

B: I Am The Walrus

1968 [artwork: Giappone]

A: Lady Madonna

B: The Inner Light

1968 [artwork: Sud Africa]

A: Hey Jude

B: Revolution

1969 [artwork: Danimarca]

A: Get Back

B: Don’t Let Me Down

1969 [artwork: Portogallo]

A: The Ballad Of John And Yoko

B: Old Brown Shoe

1969 [artwork: Israele]

A: Something

B: Come Together

1970 [artwork: UK]

A: Let It Be

B: You Know My Name (Look Up The Number)

1995 / 1996

A: Free As A Bird [1995]

A: Real Love [1996]