The 1975 tornano in concerto a Milano

Sono passate poche settimane dall’ultimo live italiano dei The 1975, con Matty Healy e soci sul palco del Milano Rocks in apertura ai Florence + The Machine, e per la gioia dei fan la band l’appuntamento verrà rinnovato il prossimo 28 marzo al Fabrique di Milano.

Infatti, in attesa del nuovo album fissato per il 21 febbraio, i biglietti per il concerto saranno in vendita su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 20 settembre.

Con il nuovo disco, Notes on a Conditional Form, la band siglerà un ritorno atteso due anni, dopo il lavoro del 2018 A Brief Inquiry into Online Relationships. Come vi avevamo già raccontato, l’album in arrivo – già anticipato dal singolo uscito quest’estate dal singolo People – includerà anche un brano realizzato insieme a Greta Thunberg.