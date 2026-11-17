Tha Supreme ha creato una galassia virtuale nella quale i fan possono esplorare i suoi dischi e andare alla ricerca di brani inediti. Si chiama THA UNIVERSE ed è il progetto che accompagna l’uscita del suo terzo album, Lingua universale, prevista per l’8 gennaio 2027 su Epic Records Italy/Sony Music Italy.

L’accesso all’universo è stato anticipato dalla THA CARD, un collegamento digitale inviato a chi ha preordinato il nuovo disco o i precedenti lavori. Lo stesso artista l’ha definita un «walkie-talkie» con i suoi fan. THA UNIVERSE è composto dalla Terra e da altri cinque pianeti, ciascuno legato alla musica pubblicata finora: da 23 6451 a c@ra++ere s?ec!@le, passando per sFaCioLaTe miXTaPe, realizzato con l’alias yungest Moonstar, e CASA GOSPEL, il progetto condiviso con Mara Sattei. Mentre uno dei pianeti rimane ancora bloccato.

Sulla Terra, nel deserto del Sahara, si trova invece il relitto di un UFO. Entrando nella navicella e seguendo le istruzioni sui pannelli di controllo, i visitatori possono leggere un messaggio lasciato dal rapper, che racconta di essersi perso nella galassia e di aver disseminato la propria musica sui diversi pianeti. Nella lettera compare anche un indizio: alcune chiavette smarrite conterrebbero brani mai pubblicati, rimasti fuori dai dischi ufficiali. Per recuperarli bisognerà raggiungere un buco nero, apparso all’interno dell’universo virtuale, ed esplorarlo nei panni di Tha Supreme. Il progetto arriva mentre il rapper si prepara alla pubblicazione del nuovo album, dopo aver superato complessivamente i 3,7 miliardi di streaming audio e video.