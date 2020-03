Tha Supreme, guarda il video di ‘blun7 a swishland’

È uscito oggi il nuovo video di tha supreme, questa volta per il singolo blun7 a swishland. Diretto da Erika De Nicola, il video mostra l’avatar animato del rapper-producer che, a bordo di un’auto tutta viola, viaggia su una strada deserta e attraversata da tutti i riferimenti elencati nel pezzo: i Beatles (che vengono fuori dal tubo di scappamento di un sottomarino volante, ovviamente viola), le pasticche e anche “Swhishland”, un parco divertimenti.

blun7 a swishland è uno dei brani più apprezzati di 23 6451, l’esordio di tha supreme (doppio disco di platino), è andato fortissimo in radio e ha debuttato al primo posto della Top 50 italiana di Spotify, dove è rimasto per 5 settimane. Potete vedere il video in cima all’articolo.