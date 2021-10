Tha Supreme è tornato: ascolta il nuovo singolo ‘m%n’

Finalmente, dopo gli indizi disseminati negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram, tha Supreme è tornato. Il producer classe 2001 ha pubblicato un nuovo singolo, m%n.

Il brano, spiega il comunicato di presentazione, parla di «un luogo in cui potersi sentire al sicuro, lontano dalle logiche che governano oggi il mondo. È un posto in cui non si va avanti per ciò che si ha ma per quel che si è, in cui il “cash” non risolve “gli sbatti”». Potete ascoltarlo qui sotto.

m%n è il primo singolo – escluse le collaborazioni, come quella con Neffa in uNa DiReZioNe giUsTa – di tha Supreme dall’uscita di 23 6451. Nonostante fosse il suo primo album, ha raccolto circa 1,7 miliardi di stream. Dopo l’uscita, il produttore ha collaborato anche con Lous and the Yakouza (nel remix di Dilemme) e al progetto BV3, l’album di Machete che ha curato con Slait, Low Kidd e Young Miles. Ne abbiamo parlato qui.