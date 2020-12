tha Supreme e Tones and I sono gli artisti più ascoltati in Italia su Apple Music

È Roddy Ricch l’artista più ascoltato nel mondo su Apple Music, che oggi ha pubblicato le classifiche dei brani e degli album più ascoltati del 2020, quest’anno accompagnate anche da quelle dei testi più letti e delle canzoni più cercate su Shazam. In Italia il primo posto è di Dance Monkey, la hit a sorpresa di Tones and I, seguita da diversi artisti hip hop: tha Supreme, Marracash, Rocco Hunt e Ghali.

Iniziamo con la classifica globale dei singoli: al primo posto c’è The Box di Roddy Ricch (cercata per la prima volta a St. Cloud, in Minnesota), seguita da Blinding Lights di The Weeknd (shazammata a Parigi) e Dance Monkey di Tones and I. Roddy Ricch è anche al quarto posto, con la collaborazione con DaBaby Rockstar, seguito da Life Is Good di Future, Don’t Start Now di Dua Lipa (cercata ad Adana, in Turchia) e Circles di Post Malone. Everything i wanted di Billie Eilish è solo all’ottavo posto, cercata per la prima volta a Mosca.

Roddy Ricch è al primo posto anche nella classifica degli album, tutta dominata dal rap. In top 10 ci sono My Turn di Lil Baby, Shoot For The Stars Aim For The Moon di Pop Smoke, Eternal Atake di Lil Uzi Vert, Hollywood’s Bleeding di Post Malone e Kirk di DaBaby. Il testo più letto, invece, è quello di WAP di Cardi B, seguito dalla solita Dance Monkey – brano più shazammato dell’anno – e The Box.

Per quanto riguarda l’Italia, al primo posto c’è sempre Dance Monkey, seguita da blun7 a swishland di tha Supreme, Karaoke di BoomDaBash e Alessandra Amoroso, Mediterranea di Irama, Ti volevo dedicare di Rocco Hunt e Blinding Lights di The Weeknd. In top 10 ci sono anche Ghali (con Good Times), Marracash (Supreme – L’ego, in collaborazione con tha Supreme e Sfera Ebbasta) e M’manc di Shablo, Geolier e Sfera. Qui sotto trovate la Top 25 italiana. Tutte le classifiche complete, invece, sono disponibili su Apple Music: Top 100 Singoli, Top 100 Lyrics, Top 100 Shazam.

1. Dance Monkey – Tones And I

2. blun7 a swishland – tha Supreme

3. Karaoke – BoomDaBash & Alessandra Amoroso

4. Mediterranea – Irama

5. Ti volevo dedicare – Rocco Hunt

6. Blinding Lights – The Weeknd

7. A un passo dalla luna – Rocco Hunt & Ana Mena

8. Supreme (L’ego) – Marracash, tha Supreme & Sfera Ebbasta

9. Good Times – Ghali

10. M’ manc – Shablo, Geolier & Sfera Ebbasta

11. Crudelia (I nervi) – Marracash

12. RITMO (Bad Boys for Life) – Black Eyed Peas & J Balvin

13. Roses – SAINt JHN

14. Il bacio di Klimt – Emanuele Aloia

15. Una volta ancora (feat. Ana Mena) – Fred De Palma

16. Superclassico – Ernia

17. Don’t Start Now – Dua Lipa

18. Pookie (feat. Capo Plaza) [Remix] – Aya Nakamura

19. Non avere paura – Tommaso Paradiso

20. Rapide – Mahmood

21. Fiori di Chernobyl – Mr.Rain

22. Fai rumore – Diodato

23. Non mi basta più (feat. Chiara Ferragni) – Baby K

24. Bando – ANNA

25. Tutto questo sei tu – Ultimo