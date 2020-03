tha Supreme e Mara Sattei incontrano Lous and the Yakuza

Giovedì 2 aprile uscirà un remix di Dilemme, il grande successo della cantante belga Lous and the Yakuza. È prodotto in collaborazione con tha Supreme e Mara Sattei. I due fratelli lo hanno annunciato nelle rispettive stories di Instagram.

Lous and the Yakuza è il progetto di Marie-Pierra Kakoma. La cantante vive in Belgio, ma è cresciuta tra Congo e Ruanda. «Il dilemma in questione» ha raccontato a Rolling Stone «è quello tra vivere una vita sociale o eremitica».



tha Supreme è il grande fenomeno del rap e della produzione italiana. Pubblicato nel novembre 2019, il suo album di debutto è nella classifica FIMI da 19 settimane, ed è ancora al quarto posto. La sorella Mara Sattei è fra i 20 artisti selezionati da Rolling Stone per la digital cover Classe 2020, “una delle visioni sonore più interessanti del momento”. Il suo ultimo pezzo è Nuova registrazione 527.