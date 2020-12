Tha Supreme è l’artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2020

Spotify ha diffuso le classifiche “Wrapped 2020”, cioè la lista degli artisti, canzoni, album e podcast più ascoltati dell’ultimo anno. Non si tratta di dati assoluti, ovviamente, ma considerando quanto è diventato importante lo streaming negli ultimi mesi, sono sicuramente utili a capire le tendenze del mercato discografico degli ultimi mesi.

Iniziamo con l’Italia. L’artista più ascoltato è tha Supreme, seguito da Sfera Ebbasta – il suo nuovo album Famoso è già disco di platino –, Marracash, Gué Pequeno e Geolier. La canzone con il maggior numero di stream, invece, è Mediterranea di Irama, seguita da Good Times di Ghali, M’ Manc di Shablo e A un passo dalla Luna di Ana Mena e Rocco Hunt. Per quanto riguarda gli album, invece, al primo posto c’è 23 6451 di tha Supreme, seguito da Persona di Marracash e DNA di Ghali. Gli artisti internazionali più ascoltati nel nostro paese sono Ozuna, J Balvin e Travis Scott. La playlist più seguita è Top Hits Italia, mentre per i podcast sul podio ci sono Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal, poi Alessandro Barbero e La Zanzara.

A livello globale, invece, il più ascoltato è il rapper portoricano Bad Bunny (8,3 miliardi di stream), seguito da Drake e J Balvin. The Weeknd è al quinto posto, mentre la sua Blinding Lights è la canzone con più streaming in assoluto (1,6 miliardi), più di Dance Monkey di Tones and I e The Box di Roddy Ricch, rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica. L’album più ascoltato è YHLQMDLG di Bad Bunny, seguito da After Hours di The Weeknd e Hollywood’s Bleeding di Post Malone. I podcast sono ancora dominati da Joe Rogan, che ha superato Ted Talks Daily, The Daily e anche quello di Michelle Obama, al quarto posto. Ecco le classifiche complete:

Internazionali



Gli artisti più ascoltati

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Le artiste più ascoltate

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Gli album più ascoltati

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

Le canzoni più ascoltate

Blinding Lights – The Weeknd

Dance Monkey – Tones and I

The Box – Roddy Ricch

Roses – Imanbek Remix – Imanbek and SAINt JHN

Don’t Start Now – Dua Lipa

I Podcast più popolari

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy

I generi di Podcast più popolari

Society & Culture

Comedy

Lifestyle & Health

Arts & Entertainment

Education

Italiane

Gli artisti più ascoltati

tha Supreme

Sfera Ebbasta

Marracash

Guè Pequeno

Geolier

Le artiste più ascoltate

Elodie

Dua Lipa

Billie Eilish

Ana Mena

Elisa

Le canzoni più ascoltate

Mediterranea – Irama

Good Times – Ghali

M’ Manc – Shablo feat. Geolier and Sfera Ebbasta

A Un Passo Dalla Luna – Ana Mena e Rocco Hunt

blun7 a swishland – tha Supreme

Gli album più ascoltati

24 6451 – tha Supreme

Persona – Marracash

DNA – Ghali

Mr. Fini – Guè Pequeno

Emanuele (Marchio registrato) – Geolier

I podcast più popolari

Muschio Selvaggio

Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

La Zanzara

Speak English Now Podcast with Georgiana’s mini-stories – ESL

Monologato Podcast – The Filippo Ruggieri Experience

I generi di podcast più popolari in Italia

Educazione

Società & Cultura

Arti & Intrattenimento

Commedia

Storie