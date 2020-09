tha Supreme e Dani Faiv sono nella colonna sonora di Fifa 21

EA Sports ha annunciato i nomi degli artisti presenti nella colonna sonora del videogioco Fifa 21. Fra i pezzi inclusi c’è no14 di the Supreme col featuring di Dani Faiv, tratto dall’album 23 6451 (ne abbiamo scritto qui). I due italiani sono in ottima compagnia: Dua Lipa, Tame Impala, 070 Shake, Anitta, Celeste, Everything Is Recorded, Glass Animals, Royal Blood, tra gli altri.

La colonna sonora di Fifa 21 è una playlist che potete ascoltare qui. A questo link trovate invece l’intervista all’uomo che compila le canzoni per i videogioco di EA Sports. «C’è una sola regola: mai ascoltare la radio, niente deve influenzarti», spiega. Obiettivo: scoprire musica sempre nuova.