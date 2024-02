‘Texas Hold ‘Em’, Beyoncé è la prima donna nera a debuttare in cima alla Hot Country Songs di Billboard

Il singolo-sorpresa di Queen Bey, rivelato insieme a 16 Carriages durante uno spot pubblicitario del Super Bowl, ha fatto molto più che prendere i fan in contropiede: è entrato nella storia, volando a occupare il primo posto nella classifica di Billboard dedicata al country, Hot Country Songs (datata 24 febbraio), che unisce i dati di streaming, vendita, e messa in onda dei brani. È la prima volta per un’artista donna nera e solo la seconda per un’artista donna. L’altra, sì, è proprio Taylor Swift, che debuttò due volte in cima alla classifica – con Love Story (Taylor’s Version) e All Too Well (Taylor’s Version).

A livello di numeri, i primi dati parlerebbero di 19,2 milioni di stream ufficiali, 4,8 milioni di ascoltatori raggiunti in trasmissioni varie, e 39.000 copie vendute negli Stati Uniti, tutto questo nei giorni tra l’11 e il 15 febbraio.

L’uscita al n.1 della Hot Country Songs ha inoltre portato Beyoncé in cima ad altre classifiche multimetriche di Billboard: Hot 100, Hot Dance/Electronic Songs, Hot Gospel Songs, Hot Latin Songs, Hot R&B Songs e Hot R&B/Hip-Hop Songs, rendendola l’unica artista (senza differenze tra uomini o donne) ad aver dominato questa combinazione di generi. Per numeri, Bey è ora sorpassata solo da Justin Bieber, che fu in cima a otto classifiche multimetriche contemporaneamente, una in più.

Non finisce qui: il risultato di Texas Hold ‘Em rende l’ex-Destiny’s Child la prima donna ad aver guidato la Hot Country Songs e la Hot R&B/Hip-Hop Songs allo stesso momento. Insieme a lei, Morgan Wallen, ancora Justin Bieber, Billy Ray Cyrus e Ray Charles.

Infine, una chicca per gli appassionati: era dal 2015, e dalla Tennessee Whiskey di Chris Stapleton, che la Hot Country Songs non vedeva il debutto al primo posto di un brano contenente nel titolo il nome di uno Stato americano. Beyoncé ha posto rimedio anche a questo.