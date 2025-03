Terraforma Exo triplica e annuncia i primi artisti in cartellone

Non uno, bensì tre differenti eventi in altrettante città italiane. Cambia, e in grande, Terraforma Exo che giunge alla sua seconda edizione dopo quella dello scorso anno a Milano.

Il progetto, una manifestazione culturale per una nuova ecologia sonora come viene definito dai suoi organizzatori, ripartirà infatti proprio da Milano e da Parco Sempione dove nel giugno 2024 era avvenuto l’esordio. La novità è che oltre alla due giorni di Milano si uniranno altre due giornate a Roma e Palermo.

Nel capoluogo lombardo si ripartirà dagli spazi di Parco Sempione, Triennale Milano e dalla club night al Gatto Verde. Le date: il 28 e 29 giugno. I primi nomi annunciati – che si esibiranno al Giardino Triennale Milano, sono quelli di Bill Kouligas, l’uomo dietro alla Pan Records, e Forensis (Forensic Architecture) che collaborano per il progetto The Drum and the Bird, un’esperienza sonora immersiva che esplora il legame tra ecologie perdute e sfruttamento coloniale, prendendo origine da una ricerca sulla storia coloniale tedesca in Namibia condotta da Forensis e Forensic Architecture. Nello stesso giorno ci sarà anche una performance multidisciplinare con i musicisti Heith e James K con l’artista e ricercatrice Günseli Yalcinkaya ispirata al primo computer artificiale della storia.

Per la data di Roma a Forte Antenne bisognerà invece attendere il 27 settembre. Sarà una giornata di performance site-specific e esperienze guidate che intrecciano storia. Per ora in cartellone Serpent Songs di Nkisi, artista anglo-congolese, dove la composizione musicale esplora le psicoacustiche ereditate dalle antiche tradizioni musicali.

A Villa Tasca a Palermo, là dove Wagner compose il terzo atto del Parsifal, Terraforma Exo atterrerà il prossimo 25 ottobre con il compositore tedesco Moritz von Oswald che presenterà il suo album Silencio, in cui esplora il dialogo tra suono umano e artificiale attraverso un coro a 16 voci.

Le line-up definitive verranno annunciate nel breve futuro mentre i biglietti per Terraforma Exo sono già disponibili su Dice.