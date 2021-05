Tedua ti porta all’Inferno nel nuovo ‘Don’t Panic’

Don’t Panic, Tedua sta tornando. E lo ha anticipato oggi con un video contenente 7 freestyle, da due minuti ciascuno.

Un video unico che li contiene tutti, con la direzione artistica del rapper: un viaggio verso le porte dell’Inferno. Si parte con una città distrutta dalle fiamme, e si sprofonda «nell’oscurità e nella calma apparente della notte e di un museo tanto maestoso quanto vuoto, simbolo di una società fatta solo di apparenze», leggiamo nel comunicato stampa. Si arriva poi agli inferi, rappresentati come un luna park in disuso. «Tedua è finalmente pronto a intraprendere il lungo viaggio nei tre mondi dell’Oltretomba». Non resta che aspettare.

Qui di seguito la tracklist completa:

1. Inferno (Tedua, Chris Nolan, Sick Lucke)

2. Badman (Tedua, Garelli)

3. Paris (Tedua, Chris Nolan)

4. Corvi (Tedua, Chris Nolan)

5. Urla (Tedua, Chris Nolan)

6. Gironi (Tedua, Chris Nolan)

7. Lo-fi Drill (Tedua, Shune)