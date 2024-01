Tedua aprirà e chiuderà con due esibizioni i collegamenti con la nave di Sanremo 2024. Lo ha detto Amadeus nel primo annuncio dell’anno al TG1.

Come l’anno scorso, fuori dall’Ariston ci saranno due palchi: quello in Piazza Colombo e quello sulla nave da cui ci saranno vari collegamenti come quello di Fedez che nel 2023 col suo freestyle ha fatto scalpore.

Martedì 6 e sabato 10 febbraio ci sarà quindi Tedua, mercoledì 7 Bob Sinclair, giovedì 8 Bresh, venerdì 9 Gigi D’Agostino.