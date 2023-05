Tedua, ‘La divina commedia’ uscirà il 2 giugno

Tedua ha annunciato ufficialmente l’uscita del nuovo album La divina commedia. Il disco, di cui si parla da tempo ed è uno dei più attesi dell’anno in Italia, uscirà il 2 giugno.

Dopo l’annuncio del tour che si terrà in autunno nei palasport, Tedua ha aggiunto nuove date. Ecco il calendario e la copertina dell’album “dantesco” curata da David LaChapelle, avvistato tre settimane fa a Trieste col rapper:

Sabato 28 ottobre 2023 Jesolo, Palazzo del Turismo

Sabato 04 novembre 2023 Firenze, Mandela Forum

Giovedì 09 novembre 2023 Roma, Palazzo dello Sport – sold out

Sabato 11 novembre 2023 Genova, Stadium – sold out

Lunedì 13 novembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – sold out

Lunedì 04 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum

Martedì 05 dicembre 2023 Milano, Mediolanum Forum – sold out

Venerdì 08 dicembre 2023 Bologna, Unipol Arena

Domenica 10 dicembre 2023 Napoli, Palapartenope

Martedì 12 dicembre 2023 Torino, Pala Alpitour

Apparso durante uno dei concerti di Lazza al Forum di Assago, Tedua ha confermato che nel disco ci sarà il cantante di Sirio.

La divina commedia è il terzo album il Tedua, il primo da Mogwli del 2018. Nel frattempo, ha pubblicato nel 2020 due mixtape, Vita vera mixtape e Vita vera mixtape: aspettando La Divina Commedia, entrambi primi in classifica, e la raccolta di freestyle Don’t Panic.

Due anni fa il rapper ha parlato con Rolling del progetto della Divina commedia: «Dante l’ho scoperto a scuola e, siccome anche allora amavo tantissimo scrivere in versi, il collegamento è nato dal fatto che tutti mi chiamavano “il poeta”. Ovviamente sono consapevole di non esserlo (o meglio, se lo sono me lo diranno quando sarò morto, non certo adesso), ma mi sembrava una bella idea, dopo un album come Mowgli, riprendere in mano un personaggio della letteratura per tracciare un percorso, avere uno sfondo a 360° di possibilità per sviluppare la mia creatività. La divina commedia è un immaginario collettivo riconosciuto ovunque, tutti possono rivedercisi».