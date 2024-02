Tedua, il “Paradiso” non uscirà questa settimana

«Ci risiamo ho fatto male i conti». Con un nuovo post sul suo Instagram Tedua ha spento gli entusiasmi dei suoi fan, annunciando che la deluxe Paradiso della sua Divina Commedia non uscirà questa settimana in concomitanza con il suo trentesimo compleanno (che cade questo mercoledì).

L’artista di Cogoleto aveva infatti fatto intendere che Il Paradiso – Atto Finale sarebbe potuto uscire in questi giorni ma, come in passato per l’Inferno, i conti non erano corretti: «Ci risiamo ho fatto male i conti, la deluxe Paradiso non uscirà entro il mio compleanno. Vi garantisco però che ci saranno canzoni incredibili e che non manca tanto. Nel mentre ho lasciato un po’ di feat in giro».