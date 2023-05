Tedua ha pubblicato il brano d’apertura de “La Divina Commedia”

Dopo una lunga attesa – sono tre gli anni passati da Vita vera mixtape aspettando la Divina Commedia – il momento de La Divina Commedia di Tedua sta arrivando. Dopo aver pubblicato il primo estratto, Lo-Fi For U, lo scorso dicembre, il rapper genovese è finalmente entrato nel vivo del progetto pubblicando il brano d’apertura del disco dal titolo Intro La Divina Commedia.

Il brano arriva con un videoclip diretto da Simone Mariano (e basato su un’idea dello stesso rapper) che funge da introduzione formale al concept album basato appunto sull’opera di Dante Alighieri. Nella prima parte del clip Tedua si ritrova ad essere interrogato da un “ispettore del distretto infernale” che dopo aver analizzato il suo fascicolo gli chiede: «Ma perché tu torni a tanta noia?». Da quel momento iniziano le prime e intricate barre de La Divina Commedia di Tedua mentre il video si divide tra la stanza dell’interrogatorio e le strade di Genova.

Ma le sorprese per i fan di Tedua non finiscono qui. Il video – oltre a confermare l’uscita dell’album (l’appuntamento è per venerdì 2 giugno) – ha svelato anche tracklist e featuring. Ne La Divina Commedia – il cui artwork è curato dal celebre fotografo David LaChapelle – troveremo quindi il gotha della scena urban italiana (Sfera Ebbasta, Marracash, Lazza, Salmo, Guè, Geolier), gli amici di una vita (Rkomi e Bresh), la nuova scena (Baby Gang, Kid Yugi) e i nomi inaspettati (Bnkr44 e Federica Abbate).