Tedua, annunciata una data estiva a Milano

News Musica

Love MI, è il giorno del festival benefico di Fedez: tutte le informazioni

Annalisa, Articolo 31, Lazza, Tedua, Tananai (e molti altri, tra cui ovviamente Fedez) in Piazza Duomo a Milano e in tv per raccogliere fondi a favore di un’associazione che offre supporto e accoglienza a bambini con gravi patologie